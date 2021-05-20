Некоторые районы Саратовской области подверглись массовому нашествию змей. Об этом, в частности, сообщает отдел ГО и ЧС администрации Аткарского МР.

По словам сотрудников отдела, из-за наступления теплой погоды в районе замечено увеличение рептилий. Гадюки активны в дневное время, но переносят сильной жары. В такие часы они греются на солнце, делая это и прямо на тропе, на пнях, кочках и каменных плитах. При появлении людей змеи предпочитают уползти. Преследовать гадюк при этом не рекомендуется.

Специалисты рекомендуют не трогать змей руками, не атаковать их, во время сбора грибов или ягод они советуют надевать толстую одежу, сапоги, не обтягивающие тело брюки.

Садоводам рекомендуется регулярно скашивать траву на своих участках. А также приманить в огород ежиков — известных истребителей рептилий.