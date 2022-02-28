В минувшие выходные жителей Балакова — крупнейшего промышленного города региона напугали странные осадки в виде грязного дождя.

Фотографии необычных капель дождя, словно чем-то испачканных, появились в соцсетях.

Балаковцы предположили, что, возможно, это последствия сильной пыльной бури, которая бушевала на днях в соседнем Казахстане.

Некоторые пользователи склонны видеть в таком дожде последствия экологического загрязнения от многочисленных промышленных предприятий, расположенных в непосредственной близости от Балакова.