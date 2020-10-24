Домой Рубрики Новости Саратова Жителей Саратовской области ожидает дождливое воскресенье РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Жителей Саратовской области ожидает дождливое воскресенье По Новости Саратова - 24.10.2020 1343 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 25 октября, местами в Саратовской области ожидается сильный дождь. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 15-17 метра в секунду. До 26 октября в регионе сохранится высокая пожароопасность. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовский “Кристалл” уступил “Чебоксарам” Мужчина на ВАЗе сбил пешехода на Топольчанской Лекарство от коронавируса во вторник поступит на саратовский аптечный склад ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовский “Кристалл” уступил “Чебоксарам” Новости Саратова - 24.10.2020 0 В ледовом дворце спорта “Кристалл” прошла игра “Кристалла” и “Чебоксар”. Гости успели забить три шайбы, хозяева ответили одной, первый период закончился со счетом 3:1. Во... Мужчина на ВАЗе сбил пешехода на Топольчанской 24.10.2020 Лекарство от коронавируса во вторник поступит на саратовский аптечный склад 24.10.2020 Поселок и Заводской район Саратова остались без воды 24.10.2020 Радаев потребовал привлечь больше рабочих на строительство Дворца водных видов спорта 24.10.2020