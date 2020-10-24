Завтра, 25 октября, местами в Саратовской области ожидается сильный дождь. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 15-17 метра в секунду.

До 26 октября в регионе сохранится высокая пожароопасность.