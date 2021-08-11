Температура в регионе может достигать 40 градусов. Так же в регионе ожидаются грозы со шквалистым усилением ветра, об этом предупреждает ГУ МЧС по Саратовской области.

Согласно их прогнозу, завтра днем, 12 августа, температура в левобережье может подняться до 40 градусов. Температура в Саратове будет колебаться между 35 и 37 градусами.

В некоторых регионах Саратовской области ожидаются грозы со шквалистым ветром до 15-20 метров в секунду. Также МЧС предупреждает, что 16 августа ожидается повышенная пожарная опасность пятого класса.