Жителей Саратовской области ожидает новая волна коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 12 мая, сообщил замминистра здравоохранения области Денис Грайфер на очередном брифинге.

Он уточнил, что новая волна ожидается к концу мая и к началу июня. По его словам, сейчас самое время вакцинироваться для того, чтобы обезопасить себя.

Также замминистра привел статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией по региону. Всего на стационарном лечении находится 486 человек. Из них у 274 пациентов подтвердили «COVID-19». На кислородной поддержке находится 64 человека, 21 из них — на искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении наблюдается 1 323 больных.

В настоящее время для заболевших ковидом развернуто 609 коек, из которых свободно 123.