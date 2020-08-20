Сегодня, 20 августа, в Саратовской области будет облачно без осадков, сообщают специалисты Приволжского УГМС.

Днем температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла, местами возможен ветер порывами до 13 метров в секунду.

В ночь похолодает до восьми градусов тепла, в некоторых районах ожидается не более трех градусов. Ветер преимущественно северо-восточный порывами до 10 метров в секунду.

В областном центре сегодня ожидается до 20 градусов тепла. Сильный ветер не побеспокоит саратовцев, порывы местами достигнут семи метров в секунду. Но ветер ожидается холодным с северным и северо-западным направлениями.