Завтра, 20 августа в Саратовской области ожидается жара от 15 до 39 градусов, сообщает ГУ МЧС.

Также в регионе местами прогнозируется шквалистый ветер с порывами 15-19 метров в секунду.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА