Домой Рубрики Новости Саратова Жителей Саратовской области ожидает жара и сильный ветер РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Жителей Саратовской области ожидает жара и сильный ветер По Новости Саратова - 19.08.2021 56 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 20 августа в Саратовской области ожидается жара от 15 до 39 градусов, сообщает ГУ МЧС. Также в регионе местами прогнозируется шквалистый ветер с порывами 15-19 метров в секунду. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Панков о пожарах в Ершовском районе: выгорают сады. Фото Житель Саратова попался на краже стремянки в магазине В Ершове вспыхнули заброшенные сады ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Панков о пожарах в Ершовском районе: выгорают сады. Фото Новости Саратова - 19.08.2021 0 Депутат Государственной думы внимательно следит за ситуацией с возгораниями в Ершове. Об этом Николай Панков написал в своём Telegram-канале "Пара слов". Как признался Николай Васильевич, он... Жителей Саратовской области ожидает жара и сильный ветер 19.08.2021 Житель Саратова попался на краже стремянки в магазине 19.08.2021 В Ершове вспыхнули заброшенные сады 19.08.2021 В Волжском районе Саратова отключили холодную воду 19.08.2021