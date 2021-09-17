Выходные в Саратовской области обещают быть дождливыми, об этом сообщила синоптик регионального метеоцентра Лариса Васильева.

В субботу, 18 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны дожди. Северо-восточный ветер 6-11 метров в секунду. Температура будет колебаться от 12 до 17 градусов днем и от пяти до 10 ночью.

В воскресенье ожидаются обильные дожди, преимущественно на западе области. Юго-восточный ветер 6-11 метров в секунду будет усиливаться порывами до 14 метров в секунду. В дневное время ожидается от 12 до 17 градусов тепла.

На начало следующей недели ожидается 10-15 градусов тепла, в левобережье до 19. Ночью температура будет падать до 5-10 градусов. Ожидается дождливая и ветреная погода.

В Саратове выходные пройдут без существенных осадков, ожидается 13-15 градусов тепла, 7-9 ночью.