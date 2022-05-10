Жителей Саратовской области ожидают заморозки и усиление ветра. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

По словам синоптиков, 11 мая местами по региону температура ночью опустится до +1…+6 градусов. В пониженных местах ожидаются заморозки до -1 градуса. Температура воздуха днём прогреется до +10…+15 градусов.

Ветер подует юго-западный с силой 15-18 м/с. Также в большинстве районов ожидается усиление ветра, его порывы достигнут до 23 м/с. Ночью и утром местами пройдет кратковременный дождь, гроза.