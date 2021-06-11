Туристы, посетившие Буркинский лес в Саратовской области, получили ожоги от ядовитого растения семейства рутовых. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.

— Растение, которое принесло неприятность туристам Буркинского леса относится к семейству рутовых. Носит название ясенец. Оно опасное. Ясенец можно встретить на лужайках во многих лесах области, например, оно произрастает в Буркинском лесу и на Кумысной поляне. Это достаточно высокое растение, так что наступить на него и получить ожоги не получится, только если брать его руками. Его опасность состоит в том, что в его цветах находится большое количество эфирных масел и в жаркую, безветренную погоду они при попадании на оголенную кожу человека вызывают химический ожог. Причем проявляется он только спустя сутки после общения с растением. Мой совет, обходить это красивое растение с яркими цветами стороной. И не трогать его руками. Я часто говорю студентам, что растения и животные вооружены против хищников. Помните, незнакомый объект трогать нельзя. Он может быть опасным. Для безопасности нужно изучать растения. Чаще интересуйтесь природой, читайте о ней, приходите в зоологический музей университета, — говорит заведующий зоологическим музеем Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского, кандидат биологических наук Евгений Мельников.

Минприроды также напоминает, что в настоящее время на территории Саратовской области действует особый противопожарный режим.