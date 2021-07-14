Завтра, 15 июля, на территории Саратовской области местами ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра, порывы 15-19 метров в секунду. Об этом сообщает саратовское управление по ЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр. Также в период по 16 июля в регионе сохраняется высокая пожарная опасность.

Главное управление МЧС России по Саратовской области рекомендует саратовцам при усилении ветра и грозе находиться в помещениях, не оставлять без присмотра детей. Если сильный ветер застал на улице, укрываться в подземных переходах или подъездах зданий.

Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш может упасть шифер. Это же относится к остановкам общественного транспорта и недостроенным зданиям.

Также нельзя находиться вблизи крупных деревьев и ставить рядом с ними машины. Может быть смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу.

Если гроза застала на велосипеде или мотоцикле, нужно прекратить движение и переждать ее на расстоянии примерно 30 метров. Водителям же стоит быть предельно внимательными, а пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через дорогу.