С 17 по 18 октября в Саратовской области ожидаются дожди, возможна гроза. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Порывы ветра достигнут 6-11 метров в секунду, ночью до 14 метров в секунду, днем 15-19 метров в секунду.