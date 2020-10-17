Домой Рубрики Новости Саратова Жителей Саратовской области предупредили о грозе РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Жителей Саратовской области предупредили о грозе По Новости Саратова - 17.10.2020 120 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber С 17 по 18 октября в Саратовской области ожидаются дожди, возможна гроза. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Порывы ветра достигнут 6-11 метров в секунду, ночью до 14 метров в секунду, днем 15-19 метров в секунду. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Следователи завели дело на выбросившую из окна своих детей жительницу Саратова В Саратове мать выкинула из окна двух детей По переуточненным данным двое жителей Саратовской области скончались от коронавируса ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Следователи завели дело на выбросившую из окна своих детей жительницу Саратова Новости Саратова - 17.10.2020 0 Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух девочек в Заводском районе Саратова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР. Сегодня днем, 17 октября, жительница... В Саратове мать выкинула из окна двух детей 17.10.2020 Жителей Саратовской области предупредили о грозе 17.10.2020 По переуточненным данным двое жителей Саратовской области скончались от коронавируса 17.10.2020 Саратовцы предпочитают на завтрак бутерброды и кофе 17.10.2020