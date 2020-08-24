Находиться с оружием вблизи государственной границы можно только с разрешения пограничников, напоминает пограничное управления по Саратовской и Самарской областям.

— В связи с началом сезона охоты напоминает жителям и гостям региона, что законодательством Российской Федерации установлены правила пограничного режима, определяющие порядок ведения хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне. Охота в пределах пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы осуществляется только с разрешения пограничного органа. В остальных случаях необходимо письменное уведомление ближайшего подразделения пограничного управления, — говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 22 августа, в Саратовской области открылся осенний охотничий сезон.