Пресс-служба МЧС сообщает об ухудшении погодных условий в Саратовской области.

По словам метеорологов, днем 23 июля возможны неблагоприятные климатические явления: гроза, со шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду. Локально, в левобережных регионах, ожидаются ливни 15-49 миллиметров. Возможен град. Опасных метеорологических явлений не прогнозируется.

Напомним, вчера в Саратов и некоторые районы Саратовской области попали под удар мощного тропического шторма. Сейчас коммунальные служба заняты ликвидацией его последствий.