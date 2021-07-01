Уголовный кодекс предусматривает наказание не только для продавцов поддельных документов о вакцинации от коронавируса, но и для покупателей. Гражданин, приобретающий поддельный сертификат, будет привлечен к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет, сообщает пресс-служба ГУ МВД Саратова.

За подделку и сбыт сертификата предусмотрено до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение– до одного года.

Также сотрудники МВД предупреждают о мошенничестве, ведь никто не дает гарантии, что, получив деньги, злоумышленники вообще выдадут документ. Сообщить о подобном обмане в правоохранительные органы не получится, так как попытка покупки фальшивки также карается по закону.

Помимо этого, владельцы фальшивок остаются потенциальными источниками инфекции, поэтому их действия могут расцениваться как нарушение санитарно-эпидемиологических правил, что также является статьей УК РФ.