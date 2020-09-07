Сотрудники ГУ МЧС по Саратовской области сообщают о высоком уровне пожарной опасности в регионе.

До 11 сентября в большинстве регионов области сохранится уровень чрезвычайной пожарной опасности. Напомним, предупреждения сотрудников МЧС далеко не беспочвенны. С начала сентября уже два раза происходили серьезные пожары в лесах Красноармейского района.

До завтрашнего дня в Правобережных районах Саратовской области сохранится усиление юго-восточного ветра с порывами 15-17 метров в секунду, также возможна гроза.