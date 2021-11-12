Сегодня, 12 ноября, в пресс-центре «КП-Саратов» рассказали о предстоящем Экологическом диктанте-2021. Он пройдет с 14-го по 21-е ноября.

В мероприятии участвовали заместитель министра — начальник управления государственного экологического надзора Евгений Карасев и Директор Областного центра экологии, краеведения и туризма Ольга Жулидова рассказали о четвертом Экологическом диктанте.

Карасев рассказал, что в последние годы в России особенно остро встают вопросы экологии. В скором времени хотят улучшить состояние очистных сооружений, избавиться от свалок и выстроить понятную систему обращения с ТКО.

— Особенно важно отметить, что сохранение нашей экологии – это дело не только профессионалов, но и простых граждан. Изменение отношения позволит улучшить экологическую ситуацию. Каждый саратовец должен внести свой посильный вклад, тогда чистота воздуха, лесов, рек и озер станет нашей общей целью , — отметил Карасев.

Жулидова рассказала, что в этом году впервые экодиктант вышел на международный уровень . Спикер уточнила, что в прошлом году диктант писали жители Греции.

Для того, чтобы поучаствовать в диктанте, нужно зарегистрироваться на сайте Экодиктант.рус. Там можно выбрать онлайн или оффлайн формат прохождения (для тех, кто выберет оффлайн, необходимо будет наличие QR-кода).

Сам диктант состоит из 25 вопросов, подготовиться к которым можно на самом сайте экодиктанта. Победителей и призеров объявят 10 декабря.