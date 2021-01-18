В Саратовской области установились аномальные морозы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Температура на девять градусов ниже климатической нормы и многие начинают греться всевозможными способами, забывая о безопасности.

Необходимо не оставлять без присмотра топящиеся печи и электроприборы, использовать их в соответствии с инструкцией и не пытаться самим сделать какую-либо конструкцию, не допускать перекала печи. Лучше не нагружать электропроводку, а машины прогревать только разрешенными способами.

Если начался пожар, нужно тут же звонить в экстренные службы.