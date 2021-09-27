С наступлением холодов количество происшествий, связанных с использованием газа в быту, возрастает. Больше всего несчастных случаев связано с натопом печи при закрытом шибере. Шибер – это заслонка в дымоходе печи, которая в закрытом состоянии перекрывает дымоход. Если печь работает при закрытом шибере, продукты сгорания газа в том числе угарный газ попадают в помещение, что становится причиной отравления, в том числе с летальным исходом.

Угарный газ коварен тем, что не имеет ни цвета, ни запаха, и почувствовать его невозможно. При концентрации угарного газа в помещении превышающей 1,2% человек теряет сознание уже после 2-3 вдохов, а смерть может наступить менее чем через 3 минуты.

Компании «Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз» напоминают основные правила эксплуатации отопительной газовой печи.

До включения печной горелки в работу откройте шибер (заслонку), расположенный в верхней части печи на дымоотводящей трубе. Затем поверьте тягу, поднеся полоску бумаги к специально предусмотренному отверстию (смотровому окну) на фронтальной части печи. Полоска бумаги должна притягиваться. Если этого не произошло — тяги нет. При отсутствии тяги разжигать горелку запрещается!

Розжиг горелки производится в следующей последовательности:

— откройте дверку поддувала на величину, обеспечивающую нормальную тягу;

— открыть шибер и проверить тягу;

— откройте кран на газопроводе перед отопительной печью;

— проверьте, чтобы кран подачи газа на основную горелку оставался закрытым;

— произведите розжиг запальника: для этого нажмите кнопку клапана и бумажным жгутом зажгите запальную горелку;

— удерживайте кнопку до тех пор, пока рычаг переместится на кнопку и зафиксирует её в нажатом положении;

— откройте кран подачи газа на основную горелку;

— отрегулируйте подачу воздуха с помощью регулятора подачи воздуха или поддувала печи, так чтобы пламя имело голубоватый цвет, языки пламени не имели отрывов от отверстий горелки;

— через 5-7 минут после включения горелки отопительной печи необходимо ещё раз проверить тягу.

По окончании натопа печи:

— закройте кран на газопроводе перед горелкой;

— закройте кран на горелке;

— закройте шибер в дымоходе не ранее чем через 5-10 минут после выключения горелки.

Категорически запрещается:

— оставлять работающую отопительную печь без присмотра;

— производить бесконтрольный натоп печи (топить печь разрешается не более 2-3 часа подряд, затем, выключив горелку, надо сделать перерыв на 3-4 часа и при необходимости протопить ещё);

— производить розжиг горелки отопительной печи лицам, не прошедшим инструктаж, малолетним детям;

— включать горелку печи при наличии утечки газа, неисправности автоматики горелки, отсутствии тяги в дымоходе;

— нажимать на кнопку газового клапана и зажигать запальник, не убедившись, что кран подачи газа на горелке закрыт;

— устранять неполадки в работе горелки, производить ремонт или вносить конструктивные изменения в устройство горелки;

— пользоваться печью, имеющей трещины кладки или нарушения обмуровки.

При любых подозрениях на неисправности в работе бытового газового оборудования необходимо обратиться в центральную диспетчерскую службу «Газпром газораспределение Саратовская область», «Саратовгаз» по телефону: 04, (мобильный: 104).