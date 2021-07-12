На этой неделе на территории области сохранится жаркая погода. Об этом сообщают в областном гидрометцентре.

Как обещают синоптики, температура в области снова поднимется до 35 градусов. На неделе условий для сильного ветра нет, однако кратковременные ливни и грозы возможны.

Благодаря стабильно жаркой погоде Волга смогла потеплеть, на сегодня температура воды в реке – 24,4 градуса. По сведениям очевидцев, Волга уже зацвела, появились сине-зеленые водоросли. Они замечены в тех районах, где нет течения, то есть энгельсская сторона свободна от водорослей.

Также по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.