В Саратовской области продолжается снегопад. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Утром опустится туман с осадками в виде снега и дождя. При юго-восточном ветре 6-11 м/с температура воздуха составит +2 … -3 °C.

К вечеру жителей районов ждет умеренный мокрый снег. Температура останется неизменной, а ветер стихнет до 5-10 м/с.

В областном центре синоптики прогнозируют туман, дождь со снегом и слабый ветер.

Столбик термометра утром покажет +1 °C, а южный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

Такая погода будет сохраняться на протяжении всего дня.