Центр управления регионом составил рейтинг обращений в соцсетях в феврале 2021 года.

Система “Инцидент Менеджмент” зарегистрировала 435 сообщений об уборке дорог и тротуаров от снега.

В конце февраля поступило уже всего 16 жалоб.

Меньше граждане жалуются на отсутствие воды и отопления. Таковых обращений за месяц поступило 358, из них — 280 за последние четыре дня.

Это связано с коммунальной аварией.

Далее по убыванию интереса идет тема отлова собак. Убрать бездомных животных в феврале просили 165 человек, в прошлом месяце — 244.

Эту информацию предоставили всем заинтересованным лицам, а губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал от подчиненных заняться вопросом вплотную. В администрации Саратова к концу марта пообещали отловить 387 собак.

В феврале жителей региона также волновали вопросы оплаты коммунальных услуг, вакцинации, качества работы управляющих компаний, ремонта дорог, уличного освещения и так далее.

Всего за минувший месяц ЦУР обработал и передал в органы власти 4,848 тысячи обращений. Ответы получили большинство заявителей.