Жителей Саратовской области ждет усиление ветра и переменная облачность. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По словам ведомства, днем 8 мая ожидается переменная облачность без осадков. Северо-восточный ветер подует с силой 5-10 м/с, местами порывы ветра достигнут 15-17 м/с.

Также 8 и 9 мая ночью в пониженных местах столбик термометра опустится от -0 до -3 градусов, а в некоторых остановится на отметке от +2 до +7.

В период по 11 мая на определенных территориях области сохранится высокая пожарная опасность четвертого класса. Днём воздух прогреется от +16 до +21 градуса.