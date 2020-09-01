Жителей дома на улице Мамонтова 4 лишили таких простых благ, как зеленая зона во дворе, площадки для детей или хотя бы лавочки. Вместо этого местные чиновники любезно предложили им стройку.

Местный житель Алексей Иванов написал в соцсети «ВКонтакте», что площадка перед зданием была единственной открытой зоной от первого до второго подъезда площадью 40 на 50 метров. Пространство между двумя другими входами в здание закрывает магазин и фитнес-клуб.

— До нашего дома никому не было дела, пока не построили Солнечный-2 и новый Бульвар Героев Отечества. Кому-то в администрации вздумалось перевести эту землю в 2, 05 тысячи квадратных метров перед домом в коробку торговых площадей. Теперь в дворе пространства совсем не остается, пройти и проехать можно только по грунтовым дорогам. Нашего мнения об этом никто не спрашивал, — написал мужчина в паблике «Саратов Life»

Местные жители собирают подписи на жалобы в инстанции и намерены отстаивать свои права.

Автор публикации отметил, что похожие прецеденты были в соседних дворах — там хотели сделать стоянку на якобы «свободной земле», где играют дети и растут деревья, но народ прогнал этих желающих.

Он сообщил, что дороги и тротуары не ремонтировали с 1984 года, в итоге щебенка поступила при поддержке местного депутата Леонида Писного.

Алексей подчеркнул, что терпение у местных жителей закончилось.









