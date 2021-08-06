Сегодня, 6 августа, в одном из сообществ соцсети «ВКонтакте» жительница Саратова Аня Дурнева разместила в соцсетях снимки заделанных дорожниками ливневок в Ленинском районе города.

Все произошло на улице Тархова, остановке «улица Бардина».

— Ее убрали специально, как происходит и с канализационными колодцами — сначала закатают, а потом уже поднимают так как надо, — уточнил в комментариях местный житель Антон Антонов.

Отметим, что если дорожники не успеют исправить ситуацию до ближайшего ливня, в поселке Солнечный начнется потоп.