Дизайн центральной улицы Вольска был нарушен хаотично расставленными скамейками.

Причиной этого невольно стали сами «элементы ландшафтного благоустройства». Скамейки не прикручены к уличной плитке, поэтому легко смещаются в разные стороны.

В итоге улица Революционная приобрела несколько неопрятный вид. Что сразу заметили добропорядочные горожане.

«Уважаемые жители Вольска, пожалуйста, возвращайте лавочки обратно, если вы их двигаете. Иначе они разбросаны по всей Революционной. Это портит вид центральной улицы», — отчитал земляков автор сообщения в паблике «Подслушано в Вольске» соцсети ВКонтакте.

Вольчане полагают, что сдвиг лавочек-скамеек произошёл по вине местных бабушек. Видимо, они сдвинули места для сидения во время гуляния, чтобы теснее общаться друг с другом.

Фото: соцсети