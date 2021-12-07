Жители Заводского района Саратова пожаловались в группах соцсетей на стройку, которая поставила их в положение заложников в собственном доме.

— По улице Омской, 3А, жители оказались в заложниках! Благодаря стройке детского сада во дворе, жители лишились пешеходной зоны и сквозного двора. Территория сокращена, проезд для спецмашин отсутствует! Строители спилили деревья, огромные корни не убраны, из-за тяжёлой спецтехники фундамент дома рушится! Связь подключают от жилого дома, — пишет местная жительница.

По ее словам, жильцы уже обращались в администрацию района и другие инстанции, что не дало никакого результата.