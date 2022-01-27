Домой Горячая линия ЖКХ Жители 1-й Дачной третий день остаются без воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости СаратоваСоцсфера Жители 1-й Дачной третий день остаются без воды По Новости Саратова - 27.01.2022 100 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове жители 1-Дачной третий день остаются без воды. Ее отключили на следующих улицах: Мельничная, Новополянская, Придорожная, 1-й и 2-й Придорожные проезды, Выселочная, Молочная, 1-й и 2-й Выселочные проезды. Обещают включить в 13:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове водитель такси украл телефон пассажира Ночью в Саратове запретили парковку на 12 улицах из-за уборки снега Пенсионерку вызволили из снежного плена под Саратовом ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове водитель такси украл телефон пассажира Новости Саратова - 27.01.2022 0 В Кировский отдел полиции обратился 33-летний житель Энгельса с заявлением о краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД. Мужчина пояснил, что после поездки в такси... Ночью в Саратове запретили парковку на 12 улицах из-за уборки снега 27.01.2022 Пенсионерку вызволили из снежного плена под Саратовом 27.01.2022 Под Саратовом пьяная девушка зарезала своего работодателя 27.01.2022 Мишустин: Социальные выплаты будут проиндексированы 1 февраля 27.01.2022