В Саратове жители 1-Дачной третий день остаются без воды.

Ее отключили на следующих улицах: Мельничная, Новополянская, Придорожная, 1-й и 2-й Придорожные проезды, Выселочная, Молочная, 1-й и 2-й Выселочные проезды.

Обещают включить в 13:00.