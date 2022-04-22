Авария на водопроводе оставила утром 22 апреля жителей 17-ти улиц Саратова без холодной воды.
Как сообщили в ООО «КВС», для проведения работ на водопроводе по адресу: ул. Московская/Мурманская, сегодня, 22 апреля, ограничено холодное водоснабжение следующих абонентов:
ул. Краевая, 31; ул. Краевая (от ул.Московская до ул. Посадского);
1-й Ленинский пр., 18; 1-й Ленинский пр. (от ул.Мурманская до ул. Стрельбище);
ул. Волочаевская,1,5,7,9; ул. Волочаевская (от ул. 1 Земляная до ул. Карельская);
ул. Московская (от ул. Б.Садовая до ул. Краевая);
ул. Мурманская (от ул.Московская до ул. Посадского);
ул. Дружбы (от ул.Стрельбище до ул. 2-я Земляная);
ул. Стрельбище от ул.Земляная;
ул. Земляная (от ул. Стельбище до 1-го Земляного пр.);
1-й Земляной пр. (от ул.Земляная до ул. Дружбы);
ул. 1-я Земляная (от 1-го Земляного пр. до ул. Вязовская);
ул. 2-я Земляная от ул.Дружбы;
ул. Вязовская (от ул. 1 Земляная до ул. Карельская);
ул. Кутякова (от ул.Мурманская до ул. Краевая);
3-й Цементный пр. (от ул.Краевая до ул. Посадского);
З-й Нижний пр. (от 3-го Цементного пр. до ул. Б.Садовая);
3-й Цыганский пр. (от ул. Б.Садовая до 1-го Цементного пр.);
4-й Нижний пр. (от ул.Посадского до ул. Б.Садовая).
Воду обещают вернуть до 20.00 текущего дня.