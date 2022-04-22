Авария на водопроводе оставила утром 22 апреля жителей 17-ти улиц Саратова без холодной воды. 

Как сообщили в ООО «КВС», для проведения работ на водопроводе по адресу: ул. Московская/Мурманская, сегодня, 22 апреля, ограничено холодное водоснабжение следующих абонентов:

ул. Краевая, 31; ул. Краевая (от ул.Московская до ул. Посадского);

1-й Ленинский пр., 18; 1-й Ленинский пр. (от ул.Мурманская до ул. Стрельбище);

ул. Волочаевская,1,5,7,9; ул. Волочаевская (от ул. 1 Земляная до ул. Карельская);

ул. Московская (от ул. Б.Садовая до ул. Краевая);

ул. Мурманская (от ул.Московская до ул. Посадского);

ул. Дружбы (от ул.Стрельбище до ул. 2-я Земляная);

ул. Стрельбище от ул.Земляная;

ул. Земляная (от ул. Стельбище до 1-го Земляного пр.);

1-й Земляной пр. (от ул.Земляная до ул. Дружбы);

ул. 1-я Земляная (от 1-го Земляного пр. до ул. Вязовская);

ул. 2-я Земляная от ул.Дружбы;

ул. Вязовская (от ул. 1 Земляная до ул. Карельская);

ул. Кутякова (от ул.Мурманская до ул. Краевая);

3-й Цементный пр. (от ул.Краевая до ул. Посадского);

З-й Нижний пр. (от 3-го Цементного пр. до ул. Б.Садовая);

3-й Цыганский пр. (от ул. Б.Садовая до 1-го Цементного пр.);

4-й Нижний пр. (от ул.Посадского до ул. Б.Садовая).

Воду обещают вернуть до 20.00 текущего дня. 

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА