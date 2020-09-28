В социальных сетях опубликовано сразу несколько постов жителей Аткарска, которые жалуются на ужасное состояние воды из-под крана.

На фотографиях местных жителей действительно видно, что вместо прозрачной воды в водопроводных трубах течет коричневатая вода.

— Вчера вечером заменил водопроводный фильтр — его сразу забило глиной после вчерашнего отключения воды. Сегодня утром открываю кран, напор слабый, посмотрел, фильтр опять весь в глине. Сегодня опять нет воды, — рассказывает автор поста Алексей Иванов.

Но не только он один заметил ужасающее качество воды, второй пост похожий по смыслу тоже появился в социальных сетях:

— «Персиковый сок с мякотью?» Не, это питьевая вода, — иронично рассказывает житель Аткарска в социальных сетях.

Но пускать проблему на самотек местные жители не планируют, инициативный автор первого поста призывает писать жалобы в Москву, чтобы не «пить глину».