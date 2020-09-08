Вчера, 7 сентября, глава Багаевского муниципального образования Саратовского района Александр Горевой подписал решение о проведении публичных слушаний по вопросу согласия на вхождение МО в состав Саратова, сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятия пройдут 19 и 20 сентября в селе Багаевка и поселке Хмелевский.

Проектом решения, как и в Александровском МО, предлагается выразить согласие на преобразование территории путем объединения с Саратовом, а администрации областного центра внести соответствующее предложение на рассмотрение депутатам городской думы.

Сейчас о желании войти в границы Саратова заявили три территории Саратовского района – Красный Текстильщик, Александровское и Багаевское МО. В случае положительного решения деревни, сёла и посёлки, расположенные на данных территориях, сохранят свои статусы со всеми предусмотренными льготами.