Сегодня, 1 декабря, в 17:23 жители Балакова остались без электричества из-за отключения автоматики на центральной подстанции.

В районной администрации отметили, что в большинстве районов ресурс восстановлен, чего нельзя сказать о заканальной части города.

—В ближайшее время неполадки будут устранены. В зоне отключения отсутствуют соцучреждения с постоянным пребыванием людей, — отметили чиновники.

На сегодняшнем заседании корсовета губернатор Саратовской области Валерий Радаев призывал всех коммунальные службы мобилизироваться. Он отмечал, что повышенное внимание нужно уделять внутриквартальным теплосетям и соцобъектам. Жители жалуются на перебои с отоплением и горячей водой, ответственные ведомства должны оперативно реагировать на это.