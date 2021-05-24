Балаковцы пожаловались в соцсетях на настоящее «комариное нашествие».

— По улице не пройти, а с детьми и в парке не погулять, сразу облепливают ещё и крупные. Может пора уже? — возмутилась местная жительница Людмила Соколовская.

Мария Баева написала в комментариях под публикацией, что в магазинах пропали репелленты. Почти во всех торговых точках третьего микрорайона нет детских средств. Она сообщила, что аптекам их вообще запретили продавать.

Горожане направили ее в охотничьи магазины и назвали еще несколько магазинов, где можно приобрести средства от насекомых.