Балаковцы сообщили о резком подорожании некоторых продуктов питания, в частности — кофе.

Так, в разы выросла цена на кофе. Причем, не премиум-класса.

— Люди, я просто в шоке. Зашёл в «Магнит» и, честно говоря, просто в ужасе: кофе, который брал 3 дня назад около 200 рублей, сейчас 349. Что происходит? Уверен, полные склады этой продукции, преобретеные ещё по старым закупкам. Просто почти в два раза, и это только кофе, — сообщил в соцсетях житель Балакова Максим Начинов.

Горожане уверены, что цены в ближайшие дни поднимут на все: продавцы уже активно меняют ценники.

В этой связи потребители просят контролирующие органы провести проверки торговых сетей, резко поднявших на фоне западных санкци отпускные цены.