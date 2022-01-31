Балаковцы пожаловались на сильную вонь в городе.

Особенно сильно неприятный сладковатый запах ощущался, со слов горожан, в ночь на 31 января.

— Сейчас 4 часа ночи с 30.01 на 31.01.22. Вонь на улице тошнотворная, хоть противогаз надевай. Балаково, 10-й мкр., ул. Степная. И запашок этот местный, родной, лет 15 появляется периодически. Один и тот же вонючий запах, от одного и того же источника загрязнения городского воздуха, — сообщают в соцсетях местные жители.

Балаковцы высказывают предположение, что «аромат» идет от маслозавода, на котором горит шелуха от семян подсолнечника.