Более двух недель назад по городу Балаково Саратовской области прошелся ураган, который сносил деревья, переворачивал автомобили и остановки, но последствия урагана до сих пор не ликвидированы.

Местная жительница жалуется, что после урагана на дороге так и осталось лежать поваленное дерево и оборванный кабель. На место происшествия из городских служб никто не приезжал, а по этой дороге ведут детей в детские сады:

— Люди каждый день ведут детей в сад через ветки и провод, — пишет местная жительница.

Напомним, что еще 15 июля губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил администрациям пострадавших районов оперативно устранить последствия урагана. Но не до всех эти рекомендации, по-видимому, дошли.