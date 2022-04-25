В Саратове пройдут плановые работы на водопроводных коммуникациях. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «КВС».

По словам представителей компании, работы пройдут 27 апреля с 6:00 до 5:30 28 апреля для подготовки к осенне-зимнему периоду в 2022-2023 гг.

Для подготовки к осенне-зимнему периоду отключат водопроводы d1000 мм в Солнечном и d1200 мм по Вольскому тракту – проспекту Строителей с прекращением холодного водоснабжения следующим потребителям: поселок 68-й, Солнечный, Северный, Техстекло, Семхоз; микрорайоны «1А», «5-й квартал», «6-й квартал», «Ласточкино»; предприятия и учреждения, расположенные на Сокурском и Вольском трактах; садовые товарищества: СНТ «Электрик-65» (1-я Гуселка), СНТ «Маслозавод» (Тархова/Топольчанская), СНТ «Березка»,(Топольчанская, б/н), СНТ «Дружба» (1-я Гуселка), СНТ «Дружба-2» (1-я Гуселка), СНТ «Мичуринец-1» (1-й проезд Танкистов).

В зоне пониженного давления будет находиться микрорайон «КБ». Питьевую воду подвезут по заявкам районных администраций.