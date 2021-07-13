Жители Ленинского района Саратова не первый день вынуждены жить с протекающей крышей.

Дом на Геофизической 50\54 находится в ведении ТСЖ-9 на улице Навашина. На место событий прибыл подрядчик, забрал деньги, но проблема так и не решена.

— Когда идет дождь, начинается какой-то ужас. Мы вынуждены ставить баки, спасаться всеми возможными способами. Но помогать нам никто не торопится, — рассказал местный житель Андрей Мартынов.

Непонимание вызывает и то, почему организацию не призывают к ответственности — административной или уголовной.