Жители Энгельса пожаловались в соцсетях на неадекватную алкоголичку Юлию Борисовну, которая проживает на улице Колотилова, 58 в квартире №1.

Горожане отмечают, что для нее не зазорно справить нужду у подъезда, разбросать мусор, распивать спиртное на лавочке, напасть на пожилых людей и детей.

— Последней каплей для такого обращения стало измазывание лавочки в фекалиях, которую ранее она спиливала, и мы своими силами приваривали её обратно. У нас хороший, отремонтированный двор, высаженные и ухоженные клумбы, но данный человек портит все общедомовое имущество, — отмечают местные жители.

Граждане попросили обратить на это внимание городскую администрацию, органы опеки и полицию. И опубликовали фото с места событий в соцсетях.

Также есть видео, на котором отчетливо видно, как неадекватная женщина кидается камнями в Bobcat, кричит и беспричинно размахивает руками. Мы не можем его опубликовать по этическим соображениям.