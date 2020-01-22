Жители дома № 166/2 на улице Огородная должны будут сами отремонтировать обвалившуюся крышу.

Об этом нашему корреспонденту заявила пресс-секретарь ГЖИ по Саратовской области Анна Иванова.

— В сентябре инспекция проводила проверку по обращению жителей и выявила нарушения. В адрес управляющей компании «Заводчанин» был составлен протокол и вынесено постановление устранить нарушения до 20 ноября. Однако жильцы отказались от УК и выбрали непосредственное управление, — рассказала Иванова.

С тех пор судьба дома полностью легла на его жителей. Пресс-секретарь добавила, что проживающие могут привлечь сторонние организации для ремонта крыши.

Напомним, анонимный пользователь выложил в сеть фото с покосившейся крышей, которая вот-вот рухнет. К кому он обращался своим комментарием нам выяснить не удалось.