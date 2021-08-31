Жители Саратова жалуются на незаконченный ремонт около дома на улице Некрасова. Фотографиями «окопов» они делятся в группах социальной сети «ВКонтакте».

-Уже два месяца не ведутся ремонтные работы. Дом «в окопах» со всех сторон. Бедные пенсионеры не могут выйти в магазин на Набережной. Раскопали и бросили, — пишет обеспокоенная горожанка Ирина Николаева.

Люди в комментариях под постом пишут, что такая проблема возникает в последнее время во многих районах города. Саратовцы иронизируют, что, видимо, осталась одна бригада рабочих, которые не успевают быть везде и сразу.