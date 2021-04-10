На улице Полтавская в Энгельс затопило двор многоэтажки №52. Об этом в социальных сетях сообщает жилец многоквартирного дома Александр Борисов.

Его подъезд оказался затоплен водой. Чтобы попасть домой, мужчине пришлось снять обувь прямо на лестнице. Он позвонил в УК «Покровск» аварийному диспетчеру, описал возникшую проблему. Ему предложили подождать до понедельника, поскольку в выходные никто не приедет.

Ранее этот дом уже мелькал в новостях со схожей проблемой. Жильцы заявляют, что каждую весну и осень приходится «плавать», чтобы попасть в свои квартиры. Меры так и не были приняты.