Сегодня, 15 апреля, еще одна улица в Ленинском районе Саратова осталась без воды из-за повреждения на городском водопроводе по улице Ипподромной.

Как сообщили в пресс-службе ООО «КВС», ограничено холодное водоснабжение абонентов на Ипподромной (от дома №1 до Овражной).

Устранить неполадки обещают до полуночи.

Кроме того, без воды все еще остаются жители Октябрьского района из-за аварии на водопроводе по улице Политехнической, 47.

Напомним, ограничено холодное водоснабжение абонентов на Политехнической: 47,49,51/53.

— В связи с производственной необходимостью с учётом выявленных повреждений работы продлены до 16:00, — сообщают представители компании.