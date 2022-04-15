Сегодня, 15 апреля, еще несколько улиц Октябрьского района Саратова остались без воды из-за повреждения на городском водопроводе по улице Чапаева, 14/26. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «КВС».

Ограничено холодное водоснабжение абонентов по Бахметьевской (от Чапаева до Горького), Вольской (от Рабочей до Белоглинской).

Представители компании обращают внимание саратовцев, что для сброса воды из коммуникаций открыт пожарный гидрант по Вольской у 12-ого корпуса СГУ.

Устранить неполадки обещают до 20:00.