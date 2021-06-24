Жители сёл Духовницкого района могут получить консультации медиков, благодаря подписанию соглашения с СГМУ. Из Саратова приехала бригада специалистов среди них: кардиолог, невролог, эндокринолог и пульмонолог.

Сегодня депутат госдумы Николай Панков в Полеводинском пообщался с пациентами и медицинскими работниками.

Врач общей практики Виктор Копайгора работает 49 лет в системе здравоохранения и 25 лет — в амбулатории района. Он рассказал, что помещение амбулатории нуждается в ремонте.

— В 2017 году мы закрыли второй этаж — течёт крыша и в целом помещения обветшали. Сейчас прием ведётся только на первом этаже. Учитывая количество пациентов из трёх сел, здесь необходимо открывать дневной стационар. Мы сможем разместить здесь десять коек, — отметил врач.

Николай Панков подчеркнул, что система здравоохранения нуждается в поддержке.

— Для начала необходимо подготовить проект. Уже сейчас мы видим, что здесь требуется ремонт крыши, системы отопления, замена оконных блоков. Косметический ремонт на втором этаже чтобы здесь открыть дневной стационар. С учетом того, что амбулатория в Полеводинском удобна для жителей и соседних сел. Вместе с вами будем заниматься решением этого вопроса, — отметил Панков.