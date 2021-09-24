В связи с аварией на водопроводе по адресу проспект Строителей, 6а, на улицах Ленинского района Саратова сегодня, 24 августа отключили холодную воду.

Вернуть водоснабжение жителям улиц Куприянова и Центральная обещают после 14:00.

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