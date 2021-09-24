Домой Рубрики Новости Саратова Жители двух улиц Ленинского района Саратова остались без холодной воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Жители двух улиц Ленинского района Саратова остались без холодной воды По Новости Саратова - 24.09.2021 132 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В связи с аварией на водопроводе по адресу проспект Строителей, 6а, на улицах Ленинского района Саратова сегодня, 24 августа отключили холодную воду. Вернуть водоснабжение жителям улиц Куприянова и Центральная обещают после 14:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Из-за ковида все школы Саратова переведены на полмесяца на дистанционку Валерий Радаев жестко потребовал закончить строительство Елшанской больницы в срок Погибший в школьном автобусе 13-летний мальчик из Новоузенска не страдал от хронических заболеваний ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Из-за ковида все школы Саратова переведены на полмесяца на дистанционку Новости Саратова - 24.09.2021 0 Рост заболеваемости ковидом вынудил власти перевести детей на дистанционное обучение. Заместитель главного государственного санитарного врача по Саратовской области по причине превышения эпидпорогов заболеваемости ОРВИ среди... Жители двух улиц Ленинского района Саратова остались без холодной воды 24.09.2021 Валерий Радаев жестко потребовал закончить строительство Елшанской больницы в срок 24.09.2021 Погибший в школьном автобусе 13-летний мальчик из Новоузенска не страдал от... 24.09.2021 Валерий Радаев потребовал закончить ремонтные работы теплотрасс до 10 октября 24.09.2021