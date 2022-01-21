В Энгельсе обнаружили кладбище домашних животных в лесопарке Тинь-Зинь, которое устроили местные жители.

Это запрещено — поскольку биологические отходы являются источником инфекций.

Местная ветеринарная служба начала дезинфекцию.

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