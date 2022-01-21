Домой Рубрики Новости Саратова Жители Энгельса начали массово хоронить домашних животных у озера Тинь-Зинь РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Жители Энгельса начали массово хоронить домашних животных у озера Тинь-Зинь По Новости Саратова - 21.01.2022 133 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Энгельсе обнаружили кладбище домашних животных в лесопарке Тинь-Зинь, которое устроили местные жители. Это запрещено — поскольку биологические отходы являются источником инфекций. Местная ветеринарная служба начала дезинфекцию. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Энгельсе открыли завод по производству полимерных материалов «Бизнес на районе»: Как создать свое дело предпринимателям из глубинки Володин предложил проиндексировать пенсии для военных ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Энгельсе открыли завод по производству полимерных материалов Новости Саратова - 21.01.2022 0 В Энгельсе открылся новый завод полимерных материалов. - Инвестор выбрал именно энгельсскую площадку, притом, что за проект боролись Московская, Ленинградская, Калужская, Липецкая и Ульяновская... «Бизнес на районе»: Как создать свое дело предпринимателям из глубинки 21.01.2022 Володин предложил проиндексировать пенсии для военных 21.01.2022 Классы в 49 школах Саратовской области перевели на дистант из-за коронавируса 21.01.2022 Жители Ленинского района Саратова остались без воды 21.01.2022