Житель Энгельса с декабря 2018 по июнь 2019 года организовывал подпольное казино сначала в нежилом помещении, а затем в специально арендуемой для этого квартире в Энгельсе. Правоохранительные органы пресекли его незаконную деятельность, сообщает следственное управление СК по Саратовской области.

Покровчанин организовал свой подпольный бизнес не один, ему в этом помогли 32-летний брат и 25-летний приятель. За полгода своей деятельности у них сформировался круг проверенных игроков, войти к организаторам в доверие было достаточно сложно. Для конспирации участники за несколько часов до начала игры обговаривали точные подробности встречи.

В одну из таких подпольных встреч, 25 июня прошлого года, участников взяли с поличным. Сам мужчина отрицал свою вину и причастность к организации незаконной деятельности, но суд счел доказательства, собранные следователями совместно с оперативниками, весомыми для признания его виновным. Мужчине назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно со штрафом в 50 тысяч рублей.

Сообщники мужчины были осуждены значительно раньше, приятеля подсудимого приговорили к году и четырем месяцам лишения свободы условно со штрафом 70 тысяч рублей, брата организатора подпольной деятельности приговорили к полутора годам лишения свободы условно со штрафом 100 тысяч рублей.