Из-за начавшегося вчера вечером ремонта моста жители Энгельса не могут с утра попасть в Саратов. Об этом рассказывает корреспондент интернет-издания «Новости Саратова».

Напомним, мост начали ремонтировать еще 23 марта. Сначала строители приводили в порядок опоры путепровода и движению по главной артерии, соединяющей Саратов со своим городом-спутником не мешали. Вчера вечером рабочие приступили к ремонту асфальтового покрытия на проезжей части. Из-за этого сегодня с утра, 5 июля, перед мостом со стороны Энгельса и на на самом мосту образовались километровые пробки.