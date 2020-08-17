Жители Энгельса сообщают о странном поведении голубей, делясь фотографиями одних из наиболее распространенных городских птиц в социальных сетях.

На фотографиях видно, что голуби выглядят не совсем так, как мы привыкли их видеть. Многие птицы и вправду несколько болезненны, ободраны.

— Они какие-то лысые, вялые, всё время попадают под колеса машин и везде дохлые валяются, — делится автор поста.

Пользователь социальной сети предположил, что птицам не хватает витаминов, оттого они так болезненно смотрятся. Но в комментариях это мнение оспорили, сообщив, что травы в городе полно, и птицы от голода не умирают.

Более того, большинство комментаторов посчитали, что причина такого поведения птиц – их юность. Так как многие видели похожих «некрасивых» голубей, которые оказывались птенцами. От неопытности птицы так часто и попадают под колеса автомобилей, считают жители Энгельса.